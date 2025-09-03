Llegó Díaz-Canel a China

BEIJING.- El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó al filo de la madrugada de este miércoles a la República Popular China, donde participará este 3 de septiembre en el Acto central y desfile militar por el 80 aniversario de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

El Jefe de Estado fue recibido por el compañero Guan Zhiou, ministro de Recursos Naturales, el embajador de Cuba en Beijing, Alberto Blanco Silva, y el embajador de China en La Habana, Huan Xin. En la loza del aeropuerto, el estadista recibió los honores correspondientes a su cargo.

El Presidente cubano desarrollará durante su estancia una intensa agenda bilateral y sostendrá encuentros con el Secretario General del Partido Comunista de China y Presidente, Xi Jiping, y otras altas autoridades del Partido, el Estado y el Gobierno.

La delegación oficial cubana está integrada, además, por el miembro del Buró Político, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz; los ministros Oscar Pérez-Oliva Fraga, de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; Vicente de la O Levy, de Energía y Minas; Mayra Arevich Marín, de Comunicaciones; la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, y Mayda Mauri Pérez, presidenta de Biocubafarma.

La decisión de establecer relaciones diplomáticas con China fue anunciada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el contexto de la Primera Declaración de La Habana, el 2 de septiembre de 1960, ante un millón de cubanos, y se oficializó el 28 de septiembre de ese año. Nunca en la historia mundial un proceso de reconocimiento de un país había tenido una modalidad de consulta popular.

La estancia de Díaz-Canel en China dará continuidad a encuentros recientes con Xi Jiping, como los que sostuvieron en Johannesburgo, cuando la cumbre de los BRICS de Sudáfrica, o el de Moscú, en mayo pasado. (Tomado de Granma)