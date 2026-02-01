Intelectuales cubanos denuncian orden ejecutiva de Trump

La Habana, Cuba. – Abel Enrique González, vicepresidente primero de la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), denunció la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándola de “genocida” y “alejada del derecho internacional”.

González subrayó que la medida constituye un paso más en la escalada de agresiones contra Cuba y América, al tiempo que recordó que el país enfrenta una guerra económica, cultural y simbólica.

“No se puede subestimar el momento que estamos viviendo, Cuba vuelve a estar colocada en el centro del debate de la potencia estadounidense”, afirmó.

El vicepresidente primero de la UNEAC convocó a juristas, intelectuales y artistas a sumarse a la denuncia, señalando que se trata de un atropello contra la estabilidad regional y las normas del derecho internacional. (Tomado de Radio Reloj)