Agradece Cuba a la Unión Europea ayuda humanitaria tras Melissa

La Habana, 30 nov.- Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció a la Unión Europea (UE) por su disposición para enviar y entregar ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente del país.

En un mensaje publicado en la red social X, el Canciller cubano destacó que el acompañamiento europeo respalda las labores de recuperación que el Gobierno cubano lleva a cabo en los territorios afectados por el fenómeno meteorológico a finales de octubre pasado.

“Agradecemos a la Unión Europea por su disposición para enviar y entregar ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de #Cuba. Su acompañamiento apoya las labores de recuperación que nuestro Gobierno lleva a cabo en los territorios afectados”.

Rodríguez Parrilla publicó imágenes de la salida desde Bélgica de un contenedor de 40 pies con insumos médicos gastables, equipamiento médico, mobiliario clínico y hospitalario básico para recuperar las capacidades perdidas en hospitales de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Holguín.

Según la Embaja de Cuba en Bélgica y la UE, ese donativo lo coordinó la misión diplomática con la participación solidaria del donante belga Adriano Fernández, el grupo de solidaridad Cubanismo.be y las empresas Nirint Shipping y BDC Intl. S. A., así como el Hospital Sans frontiére.

La solidaridad de la UE, visibilizada en varios medios nacionales e internacionales, se suma a los esfuerzos del país para atender las necesidades urgentes de las comunidades impactadas, reforzando la cooperación y el apoyo en momentos de especial dificultad.

Tras impactar el territorio nacional el 29 de octubre del corriente, el huracán Melissa provocó severos daños en infraestructuras y viviendas de varias provincias orientales, donde se desarrollan acciones de asistencia inmediata y rehabilitación. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)