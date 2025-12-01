Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel en homenaje a héroes de la Patria

Santiago de Cuba, Cuba. – Ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución y del presidente Miguel Díaz-Canel, fueron depositadas ante el Monumento a los Caídos el 30 de noviembre en homenaje a los héroes y mártires del levantamiento armado de Santiago de Cuba.

En la ceremonia de recordación celebrada en la histórica Loma del Intendente, también fueron colocadas las flores a título del presidente de la Asamblea Nacional y el pueblo de Cuba.

El acto político cultural por la efeméride, realizado frente al Museo de la Lucha Clandestina, estuvo encabezado por las autoridades del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, combatientes y pobladores de la Ciudad Héroe.

La actividad fue parte del tributo nacional a los revolucionarios que se levantaron en armas contra la dictadura de Batista y en apoyo al desembarco del yate Granma. (Tomado de Radio Reloj)