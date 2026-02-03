Presidenta encargada de Venezuela recibió a diplomática de EE.UU.

Caracas, 3 feb.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió hoy Caracas con la encargada de Negocios de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu.

El ministro para la Comunicación e Información Miguel Ángel Pérez Pirela informó a través de Telegram, que el encuentro tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

Explicó que la reunión se realizó “en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos de Norteamérica”.

Rodríguez estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez, el canciller Yván Gil, y el diplomático venezolano Félix Plasencia, detalló la Presidencia.

La diplomática estadounidense llegó a Venezuela el pasado sábado, su arribó está enmarcado en la agenda de trabajo entre ambos gobiernos y orientado a “marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral”, declaró entonces Gil.

Asimismo, para “abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”, opinó.

A través de las redes sociales, escribió Dogu: “Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)