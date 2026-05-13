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Entidad de Santa Cruz del Sur cumple con medidas para evitar incendios

Editor Web Radio Santa Cruz

La Unidad Empresarial de Base Industrias Locales aplica las disposiciones preventivas de cara a la Jornada Nacional de Protección Contra Incendios, que se extiende del 11 al 17 de mayo. El técnico de Seguridad y Protección llamó también a la población a extremar las precauciones desde los hogares.

Raúl Figueredo Saldivar, técnico de Seguridad y Protección de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industrias Locales de Santa Cruz del Sur, junto a su colectivo laboral, cumple con las medidas establecidas para salir airosos de la Jornada Nacional de Protección Contra Incendios, que se celebra del 11 al 17 de mayo.

Los trabajadores y administrativos de los organismos y entidades, señaló, hacen valer las medidas preventivas para evitar siniestros, los cuales traen consigo afectaciones a la vida humana y a recursos materiales, tan escasos en estos tiempos por el genocida bloqueo imperialista.

A su vez, se reciben orientaciones precisas y controles puntuales por parte de oficiales del Comando Municipal de Bomberos, lo que ayuda a incrementar la precaución desde la vigilancia permanente en cada local de los centros de trabajo.

Figueredo Saldivar no perdió la ocasión para pedir a los pobladores de Santa Cruz del Sur cumplir, desde los hogares, las cuestiones primordiales para que la Jornada de Protección Contra Incendios transcurra sin inconvenientes.

Por Raúl Reyes Rodríguez

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