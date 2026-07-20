Acercamiento en Camagüey a la vida y obra del Comandante en Jefe

Camagüey, 17 jul.- La Cátedra Honorífica para el Estudio del Pensamiento y la Obra de Fidel Castro Ruz promovió este viernes un panel que dio inicio en la región al Primer Coloquio Nacional dedicado al legado y presencia del líder histórico de la Revolución cubana.

En la Casa de la Memoria, el encuentro contó con la participación de destacados investigadores que abordaron, desde distintas aristas, la vigencia del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Matilde Varela Aristigueta abrió el intercambio con un análisis sobre el acercamiento de Fidel a José Martí, y defendió la tesis de que el Comandante en Jefe no calcó el ideario martiano, sino que lo incorpora y lo resignifica desde una perspectiva contemporánea.

Por su parte el investigador Oscar Parrado centró su intervención en el vínculo de Fidel con la ciencia y repasó hitos como la Campaña de Alfabetización, así como los avances en áreas vinculadas a la agricultura y la ganadería, entre otras, como muestra de su visión transformadora del campo cubano.

Enrique Atiénzar Rivero, periodista lugareño, habló sobre la huella de Fidel en Camagüey, recuperó experiencias que hoy las nuevas generaciones desconocen, también desde la posibilidad que tuvo de vivir en primera persona varios recorridos del líder cubano por la región.

En el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe, en la provincia se trabaja en el acercamiento de su vida y obra a las nuevas generaciones y entre las acciones encaminadas está el proceso por la Editorial Ácana de un texto dedicado a la huella social del revolucionario nacido en Birán el 13 de agosto de 1926. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)