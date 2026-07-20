Constata Díaz-Canel contribuciones de la ciencia del Minint al desarrollo y la seguridad

La Habana, 19 jul.- El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este viernes un encuentro de trabajo con directivos e investigadores de entidades del Ministerio del Interior (Minint), en el que pudo constatar el impacto de la ciencia y la innovación en la optimización de recursos energéticos, el perfeccionamiento de sistemas organizativos y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, y el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, junto a otros representantes del organismo.

Los resultados expuestos —muchos de ellos ya en fase de aplicación— demostraron la capacidad del Minint para generar soluciones de alto valor que trascienden su esfera interna y tributan al orden social y a la economía nacional. Las investigaciones y proyectos presentados responden a las prioridades del país, donde la aplicación de la ciencia y la técnica constituye uno de los pilares fundamentales del ejercicio de Gobierno.

Entre los temas abordados, destacaron el ahorro de portadores energéticos, el uso eficiente y ético de las herramientas tecnológicas, así como la articulación de acciones para gestionar el conocimiento y ofrecer respuestas integrales a problemas complejos.

También se hizo énfasis en la modernización de servicios esenciales como la confección y validación del Carnet de identidad, el otorgamiento de visas y licencias de conducción, y las facilidades que brinda la plataforma Soberanía para la realización de trámites a la población.

Los ponentes subrayaron, además, la importancia de la articulación con diversas entidades para buscar soluciones en áreas clave como el ahorro energético, el desarrollo tecnológico y la incorporación de la inteligencia artificial, siempre con el recurso humano como principal potencial para avanzar.

Como parte del recorrido, el presidente del Consejo de Defensa Nacional visitó también las áreas de un laboratorio dedicado a la producción de fármacos a partir de plantas medicinales. Allí apreció el trabajo del colectivo en la elaboración de jarabes, suplementos nutricionales y productos naturales con fines antiinflamatorios y reguladores del sistema inmunológico, reconocidos como una alternativa efectiva para la protección de la salud.

El intercambio del jefe de Estado con los representantes del Minint ratificó la necesidad de trabajar con visión de país, proteger los recursos nacionales, reducir importaciones, tributar al ahorro y fortalecer los mecanismos de control para medir resultados. Todo ello, en pos de avanzar hacia una mayor soberanía en todos los sentidos, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)