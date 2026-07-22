Carrera por la paz, y por Mandela y Fidel

La Habana.- LA CARRERA por Mandela y Fidel, por la paz mundial, se correrá este domingo 19 de julio a las 8:00 am en La Habana, organizada por el Inder y la embajada de Sudáfrica, en jornada que honrará la hermandad de ambos líderes, símbolos de lucha y dignidad.

La arrancada y meta estarán ubicadas en el parqueo de la Ciudad Deportiva, con un circuito de 10 kilómetros que recorrerá Vía Blanca, Palatino, Santa Catalina y Boyeros en cinco vueltas, confirmó a Jit Juan Carlos Mesa, subdirector de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Marabana-Maracuba, que dará soporte técnico.

Los dorsales que portarán los andarines serán los de Marabana 2025, ya registrados en la base de datos. Ese día se entregarán dorsales a los de nueva incorporación a las carreras.

La Carrera por Mandela y Fidel en Cuba se celebra cada julio desde su primera convocatoria en 2014, vinculada al Día Internacional de Nelson Mandela (18 de julio), declarado por la ONU en 2009.

Con el paso de los años, se ha consolidado como un evento simbólico que une la memoria de Mandela y Fidel Castro en torno a la paz y la justicia. (Tomado de Jit)