Liga Élite de béisbol: tres perseguidores acechan la cima tras caer el invicto de Matanzas

Cocodrilos perdió su condición de único líder al caer 11-2 ante Holguín. Industriales, Las Tunas y Artemisa se abrazan en el segundo puesto con balance de tres victorias y dos derrotas.

La IV Liga Élite del Béisbol Cubano regresó este viernes al diamante con una tabla más comprimida que nunca. Los Cocodrilos de Matanzas perdieron su invicto y tres equipos amanecieron abrazados en el segundo puesto.

En el estadio Victoria de Girón, los yumurinos intentarán sacudirse la resaca de la derrota sufrida la víspera frente a Holguín. Los Cachorros dispararon 16 imparables y cuatro cuadrangulares para imponerse 11-2 y romper el paso perfecto de los dirigidos por Eduardo Cárdenas.

Carlos Barrabí, Lázaro Cedeño, Luis Vicente Mateo y Leonel Moas Jr. volaron las cercas en una tarde donde el pitcheo matancero terminó desbordado, mientras Rubén Rodríguez trabajó cinco capítulos de apenas una carrera limpia.

Para el segundo duelo particular, Matanzas entregará la pelota a Jenier Álvarez, quien en su debut salió sin decisión tras tolerar cinco carreras limpias en 5.2 entradas. Holguín responderá con José Luis Braña, derecho de escasa experiencia como abridor —apenas 16 aperturas en seis Series Nacionales— que hoy tendrá el reto de navegar aguas mucho más turbulentas.

Leones alcanzan a Leñadores

En el Julio Antonio Mella, Industriales llegó impulsado por una victoria de 5-2 sobre Las Tunas que les permitió alcanzarlos en la clasificación. Ambos tienen balance de tres triunfos y dos derrotas.

Los capitalinos golpearon gracias a cuadrangulares de Yaser Julio González y Ariel Hechavarría. Alberto Hechavarría firmó un debut victorioso vestido de azul tras lanzar cinco entradas de dos carreras, antes de que Fernando Betanzo y Yunier Batista completaran el cerrojo.

La respuesta tunera descansará hoy en el brazo de Yosmel Garcés, quien debutó con triunfo tras aceptar apenas una anotación en cinco capítulos. Industriales apostará por Rafael Orlando Perdomo, necesitado de reivindicación después de una primera salida tormentosa donde soportó seis carreras en solo 2.1 entradas.

Cazadores remontan y buscan más

En el Nelson Fernández, Artemisa y Mayabeque se enfrentan nuevamente. Los Cazadores vinieron desde atrás para imponerse 7-6 con 14 imparables y una rebelión decisiva en el octavo episodio. Yansué Moré, Dayan García y Raydel Sánchez cambiaron el rumbo del juego.

Hoy los artemiseños confiarán en Brander Guevara, dueño de una apertura impecable esta temporada: seis entradas inmaculadas con apenas cuatro hits y siete ponches. Mayabeque intentará detener la sangría de cinco derrotas consecutivas con Héctor Bermúdez, relevista que ahora asumirá la responsabilidad de abrir bajo máxima presión.

Con Matanzas todavía en la cima, pero perseguido por una jauría de aspirantes que ya enseñó los colmillos, la Liga Élite entra hoy en una jornada donde cada lanzamiento puede alterar el equilibrio de una temporada que apenas comienza y ya respira dramatismo.

Por Boris Luis Cabrera / ACN