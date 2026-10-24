La profe Nilda se reincorpora a Salud: en el laboratorio me siento como en casa

Oct, 2026.- Nilda Rojas Hernández, jubilada del Laboratorio Clínico del policlínico Ernesto Che Guevara de este territorio al sur camagüeyano, se reincorporó a la labor luego de mejorar su salud, tras las oportunas atenciones médicas recibidas y por considerarse una mujer de mucha fe y pensamiento positivo todo el tiempo.

La técnico medio en el quehacer, al retornar al área de los microscopios y reactivos se siente como en su casa, donde hay un colectivo joven muy laborioso, responsable y unido, del que recibe apoyo emocional, respeto y constante cariño, aportándole energías y deseos de seguir siendo útil a la sociedad.

En el 2010 cuando le faltaba una asignatura por evaluar para egresar como licenciada en Laboratorio Clínico, debió partir para el estado de Anzoátegui, perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela. La misión internacionalista hasta el 2012 la cumplió en la ciudad El Tigre, donde demostró su amor por la profesión.

Con anterioridad estuvo en la también hermana República de Haití, en la que expresó su solidaridad como cubana y profesional de la Salud Pública. Las remembranzas de esas etapas emocionan a tal punto a la entrevistada hasta hacerla derramar lágrimas por tanto agradecimiento expresado de los pacientes.

La santacruceña Rojas Hernández fue una de las trabajadoras del sector al que pertenece, en respaldar desde el Laboratorio Clínico el accionar del Programa del Médico y Enfermera de la Familia. Los conocimientos los continúa aportando a las nuevas generaciones de técnicos en Santa Cruz del Sur, por eso, con toda razón la llaman profe. (Foto principal: Nilda al centro)