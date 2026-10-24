Bloqueo de EEUU frena acceso de Cuba a tecnologías de rehabilitación

La Habana, 24 oct.- Cuba podría acceder hoy a tecnologías de punta como la robótica para mejorar la calidad de vida de pacientes en rehabilitación, de no existir el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Así lo declaró a Prensa Latina la doctora en Ciencias Yamilé Sánchez, presidenta de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación, quien recalcó que esa política impacta todo el sector sanitario debido a la escasez de medicamentos, insumos, recursos gastables y a las dificultades para sostener la tecnología ya instalada.

La especialista señaló, además, que el Gobierno estadounidense no permite la venta de piezas de repuesto ni de equipos necesarios para realizar determinados mantenimientos, lo que limita el funcionamiento y la vida útil de la tecnología disponible en el país.

En el caso de la Medicina Física y la Rehabilitación, detalló, Cuba presenta déficit de toxina botulínica, medicamento utilizado para tratar la espasticidad, una contracción involuntaria y sostenida de un grupo muscular.

La espasticidad, explicó, es un síntoma frecuente en pacientes con afecciones neurológicas, entre ellos hemipléjicos, lesionados medulares y niños con parálisis cerebral.

Este fármaco contribuye significativamente a la recuperación funcional y mejora la calidad de vida de los pacientes, sostuvo.

Sánchez recordó que en la nación caribeña existe una red de atención que comienza en el nivel primario de salud y cuenta con servicios de rehabilitación integral en todos los policlínicos, incluidos los ubicados en zonas de difícil acceso; sin embargo, gran parte de ese equipamiento no se encuentra funcionando.

A causa de esa situación, denunció, resulta necesario innovar y buscar alternativas terapéuticas para los enfermos.

No obstante, aseguró que ningún paciente queda sin atención y que el personal sanitario encuentra vías para contribuir a su recuperación.

La experta resaltó que también existe una marcada limitación de dispositivos de asistencia y apoyo para personas con discapacidad, entre ellos sillas de ruedas, bastones y otros medios destinados al manejo de pacientes encamados, postrados o con movilidad reducida.

Sánchez reflexionó que la rehabilitación no tiene carácter universal en muchas regiones del mundo, como sí ocurre en Cuba, país que había alcanzado importantes avances en esta esfera, hoy afectados por las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Al ser interrogada sobre algún caso que haya marcado su carrera profesional, afirmó que le resulta difícil particularizar, porque son numerosas las historias de vida vinculadas a la rehabilitación.

“Un paciente quemado, con infarto de miocardio o con fibrosis pulmonar necesita rehabilitación. Son ejemplos de especialidades como traumatología, cardiología y neumología, que aparentemente no están vinculadas a la rehabilitación, pero requieren de ella para lograr una recuperación integral”, significó. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Radio Florida de Cuba)