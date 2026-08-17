TikTok y YouTube se convierten en campo de reclutamiento militar en Europa

EE.UU, 16 ago.- Las autoridades de los países europeos recurren activamente a la publicidad en las redes sociales con el objetivo de aumentar el número de efectivos de sus Fuerzas Armadas, informó el medio Euractiv el sábado.

Según el medio, los Gobiernos de los países de Europa, que invierten miles de millones de euros en la recuperación de su potencial militar, se enfrentan al problema de encontrar nuevos reclutas para el ejército. «La captación de personal se ha convertido en una batalla comunicativa que se libra cada vez más en la televisión, las vallas publicitarias, TikTok, Instagram* y YouTube», señala el artículo.

Como destaca el medio, la publicidad de carácter militar se está convirtiendo en un fenómeno habitual en toda Europa y también aparece en los autobuses de dos pisos de Londres, en las autopistas griegas y en las pantallas de los cines de París. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)