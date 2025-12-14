domingo, diciembre 14, 2025
Lo último:
internacionales

Venezuela: Vicepresidenta llama a trabajadores de Pdvsa estar alerta

Editor Web Radio Santa Cruz
Caracas, 13 dic.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a los trabajadores del sector petrolero, gasífero y petroquímico a permanecer alertas ante cualquier intento de sabotaje o guerra digital, se informó hoy aquí.

Durante una videoconferencia con la clase obrera de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la vicemandataria transmitió orientaciones del presidente Nicolás Maduro de mantener la firmeza y disposición en la defensa de la paz, la tranquilidad e integridad territorial, para el resguardo de la industria.

Rodríguez instó en su cuenta de Telegram a extremar la vigilancia en dos frentes fundamentales: la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones.

Señaló que el asalto a un buque con un millón 900 mil barriles de petróleo en el mar Caribe para robar el combustible venezolano es una barbarie del Gobierno de Donald Trump y un acto ilícito y violatorio de las convenciones internacionales que solo puede generar indignación y vergüenza ante el mundo.

La ministra para Hidrocarburos afirmó que el Ejecutivo bolivariano cuenta con “sólidos planes de contingencia” diseñados para salvaguardar la producción y exportación de petróleo venezolano, una de las mayores reservas del mundo, frente a los recientes actos de agresión y “piratería de Estado”.

Aseguró que su gobierno está preparado para defender la industria petrolera y sus recursos estratégicos.

La vicemandataria aseveró que trabajaron en planes de contingencia para garantizar que “nuestro petróleo pueda ser exportado en condiciones de seguridad y llegar al mercado final, sea China o cualquier otro mercado».

En su intervención Rodríguez reconoció el compromiso de los trabajadores petroleros, gasíferos y de la petroquímica, y aseguró que “no nos han detenido ni nos detendrán, unidos venceremos y Venezuela continuará en marcha para garantizar el bienestar y progreso de la nación”.

El pasado miércoles el Gobierno venezolano demandó a la Organización Marítima Internacional (OMI) activar todos los canales y mecanismos internacionales que garanticen la libertad de navegación y de comercio marítimo.

Rodríguez reveló que sostuvo entonces una conversación telefónica con el secretario ejecutivo de la OMI, Arsenio Domínguez, a quien le trasmitió una denuncia formal sobre el buque petrolero asaltado en el mar Caribe por tropas estadounidenses.

“La verdad verdadera es que quieren nuestro petróleo y lo quieren sin pagar”, denunció. (Tomado de Prensa Latina)

También te puede gustar

Bajo incesante lluvia Argentina despide a Néstor Kirchner

Papa Francisco arremete contra miseria material, moral y espiritual

Confiesa terrorista detalles de sabotaje contra Radiotelevisión siria