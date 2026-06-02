Campesinos de Camagüey cumplen compromiso y van por más

Camagüey, 2 jun.- La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 21 de Septiembre, del municipio cabecera provincial, alcanza buenos resultados en el presente calendario, aun en medio de las limitaciones de recursos.

El colectivo, encabezado por Ramón Méndez Mirabel, ya sobrecumplió su compromiso de entrega de carne a la industria del actual año con la venta de un grupo de búfalos de cría fina.

También avanzan en la producción de la leche, viandas y hortalizas, alimentos que a partir de las dificultades existentes para su recogida una buena parte de ellos se comercializa en las comunidades cercanas.

Igualmente aplican alternativas con el propósito de paliar el déficit de combustible, entre estas la doma de yuntas de bueyes para la preparación de la tierra, la siembra y las atenciones culturales a las plantaciones.

Los 117 asociados a la CCS 21 de Septiembre, del municipio de Camagüey, llevan cinco años continuos de entregar 130 mil litros leche, 25 toneladas de carne y más de 1500 quintales de cultivos varios. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)