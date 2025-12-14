Llama Díaz-Canel a acercarse a problemas reales de la población

La Habana, 13 dic.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, llamó hoy desde el XI Pleno del Partido a combatir el burocratismo, acercar la gestión a los problemas reales de la población y fortalecer la democracia interna.

En intervención, recogida por la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X, el líder cubano fustigó con dureza las trabas internas al desarrollo del país.

“Nosotros no nos podemos permitir en las condiciones actuales (…) que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos”, afirmó.

Añadió que es necesario “estar más cerca de los problemas reales de la gente” y ser “más transparentes en la relación con nuestra sociedad”.

Algunas consideraciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, @DiazCanelB, durante las sesiones del XIPlenoCC — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) December 13, 2025

Para lograr un cambio efectivo, Díaz-Canel enfatizó en la urgencia de robustecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas, que debe ser “profunda y sistemática en todos los ámbitos de nuestra sociedad”.

Señaló que la clave reside en la fuerza de la base partidista: “lo primero que tenemos que lograr es que la organización de base del Partido en cada lugar sea fuerte, sea exigente y que la militancia esté al frente en todas las tareas”.

Refiriéndose a la democracia interna, el Presidente subrayó que, al ser el Partido único, “tiene que ser el Partido más democrático”, porque es el partido de todo el pueblo cubano.

Propuso fortalecerla estando “constantemente en contacto con la población y dándole participación en todo lo que proyectamos, en todo lo que hacemos”.

Como una guía concreta para el funcionamiento interno, instó a que la militancia se convierta en “escucha activa, movilizadora y ejemplo personal” en barrios, centros de trabajo y estudio.

Para ello, es imprescindible evaluar con “profundidad” la actuación de “cada militante, cada cuadro y cada organización de base”.

El Presidente profundizó en el concepto de unidad, señalando que “no es un concepto abstracto. La unidad se forja así. Se forja participando, se forja formando consenso”, y enfatizó en el papel del Partido en las instituciones para construir esa cohesión.

El discurso enmarcó este llamado en el difícil contexto exterior. Díaz-Canel catalogó como una victoria cada día que la Revolución se sostiene frente a las guerras económica y mediática impuestas, así como al bloqueo recrudecido y la intoxicación mediática.

Ratificó que “la unidad es la garantía de que Cuba va a seguir siendo libre, independiente y soberana” y llamó a intensificar “la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad de Cuba”.

El XI Pleno del Comité Central, que se desarrolla mediante videoconferencia, analiza este sábado temas estratégicos de la vida política, económica y social de la nación. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)