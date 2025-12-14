Premian lo mejor del 46 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (+ Fotos)

La Habana, 13 dic.- Con una masiva concurrencia que sobrepasó los 31 mil espectadores, el 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL) consagró nuevamente su éxito como certamen epicentro del cine regional, exhibiendo 336 filmes procedentes de 42 países y cuya clausura y premiaciones tuvieron lugar este viernes en la emblemática sala Charles Chaplin.

La gala estuvo presidida por la entrega de los Premios Coral, que reconocieron lo más destacado de la producción audiovisual, y donde Tania Delgado, directora del FINCL, enfatizó que, a pesar de las adversidades, el certamen perdurará como un legado de ingenio y resiliencia; además de expresar su gratitud tanto a los realizadores como al público, quienes en ocasiones se vieron afectados por la interrupción del suministro eléctrico ante la agravada situación electroenérgetica.

Delgado reafirmó asimismo la significación del FINCL como un encuentro esencial con la excelencia del cine latinoamericano, concibiéndolo como un fiel reflejo de nuestra diversidad, a la vez que una plataforma para el pensamiento emancipador y contrario a la hegemonía.

Puntualizó igualmente que las sesiones del Mercado de Cine Latinoamericano (MECLA) Isla Abierta demostraron su amplio potencial para el fomento de proyectos y el establecimiento de lazos estratégicos; y resaltó que otros ejes fundamentales de esta edición fueron el reconocido Foro de Animación Juan Padrón en su III Edición, y la notable profundidad del décimonoveno taller Nuevas Miradas -iniciativa clave organizada por la Cátedra de Producción de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV)-.

Por su parte Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), explicó que las salas estuvieron abarrotadas por audiencias provenientes de diversas nacionalidades.

A pesar de los numerosos desafíos enfrentados, el Festival culminó con éxito, afianzando, una vez más, su ineludible estatus como uno de los eventos culturales más significativos de diciembre para nuestra nación, destacó el directivo.

Entre los galardones más codiciados del festival, varias obras y talentos se alzaron con los prestigiosos Coral; así, la película colombiana Un poeta, del realizador Simón Mesa, mereció el Premio Don Quijote de la Federación Internacional de Cines Clubes y el SIGNIS; mientras que el Premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI), fue a la película mexicana En el camino, de David Pablos.

Se reconocieron varios títulos en la categoría de Postproducción por parte de las empresas e instituciones que patrocinan el premio; cono el Coral concedido por Aracne DC y Tauro Digital a Los pozos del diablo, del director chileno Jairo Boisier.

Otro premio, Edición de Sonido, de La Burbuja Sonido, fue para la obra La lengua del agua, de Jay Trompiz; y el galardón entregado por los Estudios Churubusco, recayó en Aún hoy marimbás, de los brasileños Diego Quinderé de Carvalho y Lourenço Parente.

Boogieman media también entregó el premio de afiche a Los pozos del diablo, del chileno Jairo Boisier; mientras que el lauro de Asesoría de Tráiler (Boogieman media) le fue entregado a La lengua del agua, de Jay Trompiz.

Mejor Cartel lo mereció Edel Rodríguez por la obra Para vivir, y el Coral de Guion Inédito lo obtuvo Noche buena, de la cubana Dailyn Sucel Lage Barroso.

Igualmente, el Coral en la categoría Arrecife fue para Dos veces bestia, de Luis Esguerra Cifuentes; mientras que en el apartado de Otros territorios, lo obtuvo la obra Croma, del argentino Manuel Abramovich.

El Premio Especial del Jurado fue para la obra El origen del mundo, de la argentina Jazmín López; el de Animación reconoció el Coral de largometraje a Corazón de las tinieblas, del brasileño Rogério Nunes; en la categoría de cortometrajes al animado Raptus, de Ivette Ávila, de Cuba; y el Especial del Jurado distinguió a Safo, de la brasileña Rosana Urbes.

Ópera prima recayó en el filme chileno La misteriosa mirada del flamenco, del chileno Diego Céspedes; y La naturaleza de las cosas invisibles, de Rafaela Camelo, también obtuvo un Especial del jurado.

La película hondureña Eva, de William Reyes, mereció el Coral a la Contribución Artística; y el jurado destacó la contribución de Rebeca Diniz y Pedro Waddington en Precisamos falar.

Por su parte el Coral al mejor cortometraje de ficción lo mereció la obra mexicana Domingo familiar, de Gerardo del Razo, y el Especial del jurado a Río de Janeiro continúa lindo, de Felipe Casanova.

Tierra enferma, de Fred Rahal y Kamikia Kisedje (Brasil) se alzó con el Coral a mejor cortometraje documental; y el Especial del jurado fue para Sueña ahora, de Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini (Cuba, Italia).

La categoría de largometraje documental reconoció El príncipe de Nanawa, de la argentina Clarisa Navas; y el Especial del jurado al largometraje documental Hijo de tigre y mula, de Annie Canavaggio (Panamá, Colombia).

Mijaín, documental cubano realizado por Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar, obtuvo una mención especial; y el Premio Coral Especial del Jurado reconoció el largometraje chileno Cuerpo celeste de Nayra Ilic García (Chile, Italia); obra que también obtuvo Coral en la especialidad de Fotografía.

Una larga lista de galardones que validan la calidad de las obras exhibidas en el FINCL, no podía dejar fuera al largometraje brasileño que alcanzó el premio a Mejor dirección, mejor guión, dirección artística, edición y música original: El agente secreto, de Kleber Mendonca.

Actuación Femenina reconoció a las actrices Helen Mrugalski, de Cuerpo celeste, y Denise Weinberg, por El sendero azul; y el Coral de Sonido lo mereció Belén de Argentina.

Por último Un poeta (Colombia, Alemania, Suecia), de Simón Mesa, obtuvo el Coral como mejor Película de Ficción; obra que también alcanzó el de Mejor actuación masculina. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

