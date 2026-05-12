Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara alcanza excelencia en tres programas de posgrado

La Junta de Acreditación Nacional evaluó y otorgó la máxima categoría a los programas de Formación Doctoral en Ciencias Básicas Biomédicas, Maestría en Salud Pública y la especialidad de Neurología.

La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara obtuvo la calificación de Excelencia en tres de sus programas de posgrado, tras la evaluación externa realizada por la Junta de Acreditación Nacional.

Los programas reconocidos con la máxima categoría son: Formación Doctoral en Ciencias Básicas Biomédicas como fundamento de la Clínica Médica, la Maestría en Salud Pública y la especialidad de Neurología. La Facultad de Medicina de la institución fue protagonista de este resultado, gracias al desempeño de sus comités académicos, claustro, estudiantes y egresados.

El profesor auxiliar Dr. Mario Enrique Sánchez Benítez, jefe del Departamento de Posgrado e Investigaciones de la Facultad de Medicina, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que “la acreditación de excelencia confirma la solidez científica de nuestros programas y el compromiso de seguir perfeccionando la formación de recursos humanos en salud”. Subrayó que estos resultados hablan de la capacidad del claustro y de la disciplina académica de los estudiantes, factores que sostienen la calidad y el prestigio de la universidad.

Por su parte, el rector Dr. Calixto Orozco manifestó que este resultado constituye un reto mayor que asume la casa de altos estudios. “Nos impulsa a continuar trabajando para que otros programas de doctorado, maestrías y especialidades de posgrado logren igual reconocimiento en futuras evaluaciones externas”, afirmó.

En evaluaciones anteriores, la casa de altos estudios también alcanzó resultados relevantes en programas de carreras, maestrías y especialidades médicas, lo que ratifica la coherencia de su política de superación profesional y el impacto de sus egresados en el sistema nacional de salud.

Con este nuevo reconocimiento, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara reafirma su condición de referente en la formación de especialistas y doctores, y mantiene su compromiso con estándares de calidad que fortalecen la investigación y la docencia en beneficio de la sociedad cubana.

Por Henry Omar Pérez / ACN