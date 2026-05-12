Fallece en La Habana el destacado músico cubano Orlando Vistel Columbié

El reconocido pianista, compositor y gestor cultural murió ayer a los 72 años. Fundador de la agrupación Calor Cubano, fue vicepresidente y presidente del Instituto Cubano de la Música y miembro de la UNEAC.

En la tarde de este domingo, a la edad de 72 años, falleció en La Habana el reconocido pianista y compositor cubano Orlando Vistel Columbié.

Nacido en Santiago de Cuba, en el seno de una familia de larga tradición musical, inició estudios en el Conservatorio Esteban Salas de su ciudad natal y completó su formación en la Escuela Nacional de Música y el Instituto Superior de Arte, donde alcanzó la Licenciatura en Composición bajo la tutoría de Carlos Fariñas.

Su versatilidad artística fue fruto de la combinación del talento heredado y la sólida formación académica. Integró la Orquesta Típica Alborada, el Grupo Estudio 2, el Grupo Cinquillo Cubano y el Conjunto Saratoga. En 1994 fundó su agrupación Calor Cubano, con la cual interpretó obras de su autoría y versiones del repertorio tradicional. Por su vasta obra como compositor y su destacado desempeño como músico, gozó de gran prestigio entre sus colegas.

En paralelo con su carrera artística, desarrolló una ardua labor como docente y gestor cultural. Su larga hoja de servicios como profesor lo llevó a integrar los claustros de la Escuela de Instructores de Artes de El Caney de las Mercedes (Santiago de Cuba), el Conservatorio de Manzanillo —del cual fue director—, la Escuela Nacional de Música y el Instituto Superior de Arte.

Fue fundador del Instituto Cubano de la Música, institución de la que fue vicepresidente y presidente, responsabilidades que cumplió satisfactoriamente y desde las cuales hizo contribuciones decisivas al desarrollo de la institucionalidad musical nacional. Fue miembro de la UNEAC y presidente de su Asociación de Músicos.

Militante del Partido Comunista de Cuba, toda su labor como músico y gestor cultural constituyó un ejemplo de irrenunciable vocación de servicio a la cultura y la Revolución cubanas. En reconocimiento a su destacada trayectoria, le fue conferida la Orden Juan Marinello.

Por decisión familiar, su cadáver será velado en ceremonia privada. En nombre del Ministerio de Cultura y su sistema de instituciones, llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Con información del Instituto Cubano de la Música