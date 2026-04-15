Efectúan labores de higienización y embellecimiento en losa sanitaria de territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 15 abr.- En áreas donde se encuentra la losa sanitaria, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Santa Cruz del territorio sur camagüeyano se realizó un trabajo voluntario con la presencia de máximos dirigentes del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia y el municipio, la Asamblea del Poder Popular y el Consejo de la Administración de esta demarcación.

Durante la jornada se hicieron labores de chapea y pintado de las estructuras de la losa y el local donde se encuentra, ubicado en el poblado de La Rosa, perteneciente al Consejo Popular de La Caobita, distante más de seis kilómetros del emporio cabecera.

En el sitio se pretende retomar el sacrificio de ganado vacuno como en años anteriores, con la anuencia de los dirigentes de la Empresa Agroindustrial Santa Cruz y el sector de la Agricultura, tras previo chequeo a los animales por especialista en Medicina Veterinaria.

Héctor Guasch Zerpa, director de la Delegación de la Agricultura en estos predios, informó que al cierre de la importante faena se llevó a cabo un acto de reafirmación revolucionaria en el que se hizo el compromiso de participación en los festejos por el 1ro de Mayo Día Internacional del Proletariado. (Fotos cortesía Héctor Guasch Zerpa)