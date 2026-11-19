Camagüey, 19 nov.- La memoria de Dalia Aguilar Ruiz acompañará desde ahora cada edición de la Fiesta Provincial de la Danza, que en su cuadragésima quinta convocatoria adopta por primera vez el nombre de “Dalia Aguilar Ruiz in Memoriam”, como reconocimiento a una maestra de generaciones y referente del movimiento de artistas aficionados en Camagüey.

El encuentro, organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura, tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre, con un programa dedicado, además, a los 40 años de labor de las instructoras Dariol Marrero Aguilar y Bárbara Rosa Cazón Velazco, los 25 de la agrupación Sangre Gitana y el movimiento danzonero del territorio.

Debido a las actuales restricciones y limitaciones de recursos, la programación se concentrará en dos jornadas. El día 21, a partir de las 2:00 p. m., el Teatro de Ciencias Médicas acogerá la gala de competencia y premiación; mientras que el día 22, a la misma hora, el Centro Recreativo Ferroviario será sede de la Peña del Danzón.

Han confirmado su participación agrupaciones de Vertientes, Esmeralda, Nuevitas y Florida, así como de las cuatro casas de cultura del municipio de Camagüey. Según explicó Dariol Marrero, se representarán diversos géneros danzarios, entre ellos ballet, danza moderna y contemporánea, bailes populares cubanos, folclor cubano y yoruba, además del flamenco.

Durante la conferencia de prensa, Aideli Martín, directora del Centro Provincial de Casas de Cultura, destacó el significado de dedicarle la fiesta a Dalia Aguilar, fallecida el 24 de noviembre de 2024, y la importancia de mantener vivo su legado entre las nuevas generaciones.

La calificó como un paradigma para los instructores de arte y una representación de los valores del movimiento de artistas aficionados, cuya labor exige consagración, rigor y compromiso, tanto de quienes integran las unidades de creación como de sus familias.

Por su parte, el metodólogo Néstor Olazábal recordó el vínculo de Dalia con ese movimiento, incluso después de su jubilación, y subrayó su trayectoria como instructora de danza.

También Regla Mola, metodóloga y discípula de su legado, reconoció cuánto debe a aquella formación y señaló la preparación técnica y metodológica de los instructores como una responsabilidad para dar continuidad al trabajo que Dalia defendió. (Por Yanetsy León González / Adelante)