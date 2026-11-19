Antalya, 19 nov.- La construcción de infraestructuras capaces de resistir los efectos del cambio climático y los desastres constituye una prioridad para los pequeños Estados insulares. Con esa perspectiva, Cuba desarrolló dos actividades de intercambio y cooperación vinculadas a la resiliencia durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que sesiona en Antalya, Turquía.

Representantes de la delegación cubana sostuvieron un encuentro con la Coalición de Infraestructura Resiliente (CDRI), en el que se identificaron oportunidades de colaboración a partir de la nueva estrategia de esa organización para 2040.

La iniciativa está orientada al fortalecimiento de las instituciones, los marcos normativos, los proyectos, los mecanismos de financiamiento y las alianzas necesarias para construir sistemas de infraestructura más resilientes, inclusivos y sostenibles frente a los desastres y el cambio climático.

Por Cuba participaron Luis Ángel Macareño, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; la doctora Lisbet Font Vila, directora de Relaciones Internacionales y punto focal del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el equipo del Programa Mundial de Alimentos (WFP-Cuba) que acompaña estos intercambios. La CDRI estuvo representada por Ramesh Subramaniam, director global de Programas y Estrategias, y Shriya Rai, del área de Alianzas.

Como resultado, se acordó realizar un encuentro virtual en 2027 para presentar las prioridades cubanas y avanzar en el acompañamiento de la Coalición. También se prevé concretar un intercambio estratégico durante la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que tendrá lugar en marzo de 2027 en Bahamas. Posteriormente, la delegación cubana participó en la tercera reunión del Grupo de Negociaciones de la Coalición.

La participación de Cuba también incluyó el diálogo de alto nivel “Infraestructura resiliente a desastres para la adaptación climática”, donde Luis A. Macareño defendió la necesidad de integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en una estrategia común.

En su intervención, subrayó que esa articulación debe apoyarse en los resultados de la ciencia aplicada y en la voluntad política de los decisores, para lograr su implementación efectiva en los planes de reducción de desastres y avanzar hacia infraestructuras capaces de enfrentar los impactos climáticos.

Para los pequeños Estados insulares, señaló, este desafío es una cuestión de supervivencia que no admite más demoras.

Macareño destacó asimismo el papel de la CDRI como una vía para fortalecer la cooperación y las alianzas con el sistema de Naciones Unidas y otros actores regionales e internacionales, con el propósito de alcanzar resultados medibles.

La experiencia cubana en la reducción del riesgo de desastres y la preparación ante eventos extremos constituye un aporte a estos espacios de intercambio, donde la cooperación internacional y el conocimiento científico resultan esenciales para proteger a las comunidades y construir territorios más seguros frente a un clima cada vez más desafiante. (Tomado de Juventud Técnica) (Foto: CITMA)