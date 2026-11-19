La Habana, 19 nov.- Cada 19 de noviembre Cuba celebra los resultados de un país que encontró en el movimiento deportivo una de sus mayores fuentes de orgullo y cohesión social. El Día de la Cultura Física y el Deporte llega este año cargado de una significación especial, entrelazando la historia de una obra forjada al calor de la Revolución con la vitalidad de un sistema que busca, por encima de cada medalla, llevar salud y bienestar a cada rincón de la geografía nacional.

La efeméride recuerda aquel 19 de noviembre de 1961, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz clausuró la Primera Plenaria de Corresponsales Voluntarios Deportivos. Ese encuentro fue mucho más que un acto administrativo: marcó el pistoletazo de salida para un movimiento que transformó el deporte: de un privilegio de élites a un derecho irrenunciable de todo el pueblo. Como bien señalara el Líder Histórico, sin el triunfo revolucionario el país no habría podido soñar con erigirse en la potencia atlética que es hoy.

Los frutos de esa semilla son visibles en la épica de Mijaín López, en el salto insuperable de Javier Sotomayor, en la garra de las Morenas del Caribe o en la maestría legendaria de Teófilo Stevenson. Sin embargo, más allá de la gloria dorada bajo los cinco aros, el deporte cubano se valida hoy en el barrio, en la escuela y en las comunidades.

Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), dijo a Granma que la celebración de esta jornada será una fiesta de pueblo. «El éxito de proyectos como Marabana-Maracuba, que recientemente cumplió 40 años, es nuestro mejor termómetro», afirmó al valorar la masividad actual.

«Respirar ese ambiente de pueblo, ver a la gente integrarse a la actividad física, nos reafirma que el sistema deportivo está vivo. Somos, ante todo, servidores públicos cuya misión es regalar felicidad a nuestro pueblo», añadió.

El directivo destacó que la labor del organismo deportivo es una extensión de la resistencia creativa que el país aplica en todos los sectores. «Tenemos un programa de actividades en marcha por el aniversario del triunfo de la Revolución que abarca los 168 municipios del país. Hacer deporte es, en esencia, hacer Patria».

Este año la provincia de Matanzas fue seleccionada como sede del acto central por el Día de la Cultura Física y el Deporte. La elección no es casual, reconoce el avance sostenido de ese territorio en la promoción de la práctica comunitaria y el rigor en la detección y formación de talentos desde la base.

El festejo llega, además, en un año de profunda carga simbólica, en el epílogo de las actividades en conmemoración del centenario del natalicio del atleta mayor, Fidel Castro Ruz.

Para el sistema deportivo cubano el mayor regalo en esta fecha es la ratificación de su compromiso histórico: perfeccionar la obra, defender la masividad y continuar forjando una cultura física que, al igual que los triunfos de sus luminarias, sea capaz de poner a vibrar, una vez más, el corazón de toda una nación.

Como expresó el presidente del Inder, el sentido de la vida de quienes integran este sector es garantizar que el deporte siga siendo un bastión de resistencia, alegría y victoria, un faro que ilumine el desarrollo atlético y humano de las nuevas generaciones. (Tomado de Granma) (Foto: Ricardo López Hevia)