Profesora de preuniversitario de Santa Cruz del Sur beneficiada con panel solar

Santa Cruz del Sur, 25 feb.- Lupe Juana Monteagudo Pérez, profesora de Historia y Cultura Política del preuniversitario Henry Reeve de la ciudad cabecera santacruceña le fue otorgado un panel solar. La educadora a la vez que sorprendida está emociona. No esperaba tan importante estímulo moral y material.

La jubilada reincorporada hace tres cursos al nivel educativo media superior, siente crecer en ella el compromiso con la Revolución Cubana y sus estudiantes a los que continuará impartiendo las clases con mayor calidad, a partir de la reflexión y el debate para el fortalecimiento de su aprendizaje y conocimientos.

Las medidas implementadas por el Estado para el enfrentamiento al bloqueo de combustible por el presidente Donald Trump van a beneficiar a muchos más trabajadores y su familia, manifestó la consagrada Máster en Desarrollo Social. Monteagudo Pérez.

Afirmó con expresión solidaria, que una vez le haya sido instalado el dispositivo capaz de captar la energía de la radiación solar, ayudará a vecinos en la cocción de los alimentos, a recargar sus teléfonos móviles o cualquier otro servicio.