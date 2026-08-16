Combatiente santacruceño de 89 años sigue ejemplo de Fidel

Santa Cruz del Sur, 15 ago.- El combatiente de esta localidad de Santa Cruz del Sur José Pérez Vega ( El Gallego), se enorgullece a los 89 años de seguir el ejemplo y las ideas legadas por Fidel. Evocó su activa tarea en la defensa como fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) y colaborador de las Tropas Guarda Fronteras (TGF).

El jubilado de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa, dio numerosos aportes a la economía cubana en la captura de la langosta, como patrón de navío, recibiendo por los eficientes resultados productivos la condición de Vanguardia Provincial y N acional.

Pero lo que más lo engrandece como revolucionario es integrar las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC). Todo lo que en su vida ha hecho por defender las conquistas sociales alcanzadas desde el 1ro de enero de 1959, dijo, le parece poco. A la Cuba socialista le debe, declaró, ser un hombre humilde con todos los derechos.

Es por ello que se mantiene vigilante contra lo mal hecho en el Comité de Defensa de la Revolución (CDR) al que pertenece. Expuso, aconseja mucho a los jóvenes del barrio a mantener un correcto comportamiento en el estudio y el trabajo para evitar desagradables contratiempos.

Pérez Vega, el vecino de la calle línea entre Pepito Tey y Final, en Santa Cruz del Sur, dio ayuda en alimentos y orientación para llegar a la Sierra Maestra a los expedicionarios del Yate Granma el tres de diciembre de 1956, cuando residía en la finca El Mijial, en tierras del municipio oriental de Niquero. El mejor homenaje al máximo Líder Histórico de la Revolución cubana en su Centenario, afirmó, es seguirle siendo fiel aún después de muerto.