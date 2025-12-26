Tendones artificiales hacen los robots 30 veces más fuertes

Investigadores crearon un sistema de fibras elásticas y músculos biológicos para imitar la forma en que los tendones humanos almacenan y liberan energía.

Con ellos, los robots pueden levantar pesos mayores, reaccionar más rápido y realizar movimientos mucho más naturales que los modelos tradicionales.

Según los científicos, estas estructuras actúan como un resorte inteligente.

Cuando el músculo artificial se contrae, el tendón almacena parte de esa energía y la devuelve en el momento exacto, multiplicando la potencia del movimiento.

En sus experimentos, el sistema llegó a aumentar hasta 30 veces la fuerza generada por las formas sintéticas.

El proyecto forma parte del creciente campo de la robótica blanda, una disciplina que busca diseñar máquinas más flexibles y adaptables al entorno.

Para estructuras metálicas rígidas, los ingenieros emplean tejidos, polímeros y geles similares a los del cuerpo humano.

“Los tendones nos permiten saltar, correr o atrapar un objeto sin pensar en la mecánica detrás de cada movimiento. Queríamos trasladar esa misma capacidad a la robótica”, explicó la investigadora principal del Massachusetts Institute of Technology, Ritu Raman.

Ahora los primeros prototipos, pequeños brazos y extremidades experimentales, demostraron una sorprendente capacidad para sostener objetos delicados, absorber impactos y desplazarse por superficies irregulares.

En el futuro, esta tecnología podría aplicarse en prótesis médicas, exoesqueletos y robots de rescate capaces de moverse por terrenos complejos.

Su resultado es un tipo de movimiento más natural, rápido y eficiente, ideal para entornos donde las máquinas deben adaptarse a imprevistos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)