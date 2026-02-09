Subdirectora de Salud Pública de territorio santacruceño detalla características de la diabetes

Santa Cruz del Sur, 9 feb.- La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina metabólica por deficiencia o ausencia de segregación de insulina por el páncreas, explicó la Doctora Yanetsi Gálvez García, subdirectora de Salud Pública en Santa Cruz del Sur.

Los primeros síntomas en pacientes con la patología es el insaciable deseo de tomar líquidos, picazón también en genitales, aumento del apetito y perdida de peso. De ahí la importancia de acudir al facultativo en el momento oportuno a fin de saber convivir con la patología.

Argumentó la facultativa que la diabetes se hereda por los abuelos maternos, paternos y padres, que la padecen, pero puede prevenirse con una alimentación correcta y balanceada acorde a las circunstancias, evitando el exceso de consumo de azúcares, y aconseja preferiblemente endulzar con miel de abeja los alimentos que lo requieran.

La funcionaria y profesora de curso de enfermería informó que en las cuatro áreas de Salud Pública de esta demarcación hay Dos Mil Ochocientos diabéticos tipo dos, clasificados como no insulinos dependientes, quienes mantienen controlada la patología por vía oral con la meformina y dibenclamida, mientras que otros 27 pacientes son insulinos dependientes, atendidos todos en los consultorios del médico y enfermera de la familia.