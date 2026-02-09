Producir alimentos ante cualquier circunstancia

Pinar del Río, Cuba. – Los afiliados al Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero en Pinar del Río, inician este lunes el programa que les permitirá afrontar la presente crisis electroenergética en la cual se encuentra sumergida el país y hacer posible la producción de alimentos.

Las recientes medidas del gobierno de los Estados Unidos para hacer colapsar la Revolución y lograr mayores sufrimientos al pueblo de Cuba, comienzan a tener una positiva respuesta de los hombres y mujeres del campo en la provincia.

Para los Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros de Pinar del Río resulta vital, a pesar del recrudecimiento del genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, incrementar los rendimientos por hectáreas en todo tipo de cultivos.

Paralelo a ellos, marcha la campaña tabacalera en el territorio mayor productor de la hoja en Cuba y el renglón líder de la exportación Agrícola. (Tomado de Radio Reloj)