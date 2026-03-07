Softel celebró 40 años de soberanía tecnológica

La Empresa Productora de Software para la Técnica Electrónica, Softel, cumplió este 6 de marzo de 2026, cuatro décadas de fundada. Su aniversario número 40 no es solo una fecha simbólica: es la confirmación de un camino sostenido de innovación, resiliencia y compromiso con la transformación digital de Cuba.

Fundada en 1986 como respuesta a la necesidad de acompañar la producción de computadoras personales con software propio, Softel nació con un espíritu joven y creativo.

Desde entonces, sus reglas fueron claras: trabajar en proyectos útiles para el país, apostar por tecnologías novedosas y fomentar un ambiente de pertenencia y superación. Esa filosofía dio origen a la “familia softeliana”, que ha sabido conservar sus valores durante cuatro décadas.

A lo largo de su historia, la empresa ha desarrollado soluciones de gran impacto en salud, gobierno, deporte, turismo, empresas y ciberseguridad.

Fue pionera en integrar hardware y software mediante su Laboratorio de Electrónica, y se adelantó a su tiempo incursionando en la Inteligencia Artificial cuando aún era un terreno desconocido.

Su prestigio se consolidó con la participación en ferias nacionales e internacionales, la exportación de software a Latinoamérica y alianzas con instituciones estratégicas del país, convirtiéndose en referente de la soberanía tecnológica cubana.

Innovación en salud: un motor constante

El desarrollo de la ciencia y la innovación ha sido su motor impulsor. En 2025, la empresa enfrentó un entorno complejo y respondió con tres líneas fundamentales: actualización tecnológica de la salud, infraestructura de llave pública y transformación empresarial.

De esa estrategia surgieron proyectos como la Plataforma Integradora de Servicios, el Proveedor de identidad, la APK Urgencias médicas, el Banco de Sangre Multientidad y eFirma. Cuatro de ellos directamente vinculados a la informatización de la salud.

El Banco de Sangre Multientidad marcó un hito: una nueva versión web desplegada en INFOMED que unifica la información de todos los bancos de sangre del país, elimina duplicidades y garantiza la seguridad de los hemoderivados. Su arquitectura en la nube, alineada a estándares nacionales de identidad y seguridad, lo proyecta como una solución sostenible y de alto impacto.

El producto fue presentado en eventos científicos y tecnológicos, ganó el Concurso Panorama de las TIC y fue seleccionado para el stand Cuba en Informática 2026. Además, Softel obtuvo la condición EASI otorgada por el MINCOM para estimular la actividad de Investigación-Desarrollo e Innovación.

En el Fórum por la Innovación 2025, evento interno de la entidad, la empresa presentó 11 trabajos, nueve de ellos vinculados a la actualización tecnológica de la salud. Entre los premiados destacó Galen Clínicas al servicio de la Historia Clínica Centralizada, que integra toda la información del paciente en un expediente único, optimizando recursos y fortaleciendo la atención médica. Este proyecto está siendo implementado en el municipio especial Isla de la Juventud, con perspectivas de expansión a otros territorios de la geografía nacional.

Mirada al futuro

De cara a 2026, y en este aniversario cerrado de la entidad, Softel continuará trabajando en la transformación digital de la salud, la estabilización de la plataforma Integro PKI V2.0 y el lanzamiento de nuevos productos y servicios de consultoría. La empresa evolucionará hacia una gestión por resultados de negocio, sistematizando el talento creativo interno y desarrollando un portafolio de proyectos gestionado por etapas.

Con 40 años de trayectoria, Softel se prepara para una nueva etapa de expansión. Su historia demuestra que la innovación no es consigna, sino parte de su ADN. Hoy, la empresa reafirma su compromiso con la soberanía tecnológica, la transformación digital y el bienestar de la sociedad cubana. (Tomado de Cubadebate)