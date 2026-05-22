Coordinadora santacruceña de Proyecto Mi Costa resalta importancia de cuidado de diversidad biológica

Santa Cruz del Sur, 22 may.- La Máster en Ciencias de la Educación Nelvis Beatríz Álvarez González, coordinadora del Grupo focal salvaguarda del Proyecto Internacional Mi Costa de la localidad santacruceña resaltó con detalles la importancia del cuidado de la diversidad biológica. Cada especie, afirmó, es indispensable en cualquier ecosistema.

La perdida de cualquier especie en una comunidad de seres vivos da lugar a que ocurran desequilibrios en los procesos vitales relacionados entre sí y no se desarrolle adecuadamente la función de los factores físicos allí existentes.

La biodiversidad es crucial, para la supervivencia de los seres humanos, al proporcionar recursos económicos, alimentos, medicinas, materias primas, entre otros. Por lo que se requiere que los pobladores de esta demarcación y sobre todo de la comunidad de La Playa sean resilientes ante los efectos del cambio climático, manifestó la especialista.

Álvarez González reiteró que la protección de todo el ecosistema de Santa Cruz del Sur, donde están incluidos los manglares, constituye un elemento de gran valor cultural y estético, donde prevalece lo identitario y tradicional, muy necesario salvaguardar.