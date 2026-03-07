Símbolos de 40 mil años revelan un capítulo perdido de la humanidad

Nuevas evidencias indican que los humanos podrían haber experimentado con la escritura simbólica hace aproximadamente 40 mil años, según un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un grupo de investigadores ha dedicado varios años al análisis de 260 reliquias recuperadas en cuevas de la Edad de Piedra en Jura de Suabia, una remota cordillera situada en el suroeste de Alemania. “Los artefactos datan de decenas de miles de años antes de los primeros sistemas de escritura, de la época en que el ‘Homo sapiens’ abandonó África, se asentó en Europa y se encontró con los neandertales”, explicó Ewa Dutkiewicz, arqueóloga del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín (Alemania) y coautora del estudio.

Dutkiewicz y sus colegas ingresaron más de tres mil tallas geométricas en una base de datos de signos de la Edad de Piedra y las examinaron utilizando diversas herramientas de análisis computacional para luego comparar y contrastar sus características con los sistemas de escritura que se desarrollaron posteriormente, siendo los más antiguos los protocuneiformes mesopotámicos, que datan de alrededor del 3000 a. C.

Los resultados sorprendieron a los investigadores. Aunque inicialmente teorizaron que la escritura protocuneiforme compartiría más similitudes con los sistemas de escritura actuales, parece que el método de comunicación mesopotámico se asemeja más a sus ancestros de la Edad de Piedra. Esto significa que la escritura podría haber cambiado muy poco durante decenas de miles de años.

Si bien el significado exacto de los artefactos de la Alemania paleolítica sigue siendo un misterio, el equipo confía en que no representan ninguna lengua hablada. “Los signos en los objetos arqueológicos se repiten con frecuencia: cruz, cruz, cruz, línea, línea, línea. Este tipo de repetición no es una característica del lenguaje hablado”, comentó, por su parte, Christian Bentz, investigador de la Universidad del Sarre (Alemania), que también ha participado en la presente investigación.

El equipo ahora puede comenzar a reducir el alcance de las posibles interpretaciones. Los descubrimientos también resaltan que, en términos de capacidades cognitivas, los humanos de la Edad de Piedra ya habían alcanzado una capacidad similar a la de sus descendientes actuales. “Se pueden encontrar muchas secuencias de signos en los artefactos. Apenas hemos arañado la superficie”, añadió Dutkiewicz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)