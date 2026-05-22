Greysis Robles le elevó la nota a la Copa Cuba

La Habana. – GREYSIS Robles tocó el pico más alto de la primera jornada de la Copa Cuba. Ella paró los relojes en 12.75 segundos en los cien metros con vallas, en el estadio Panamericano.

Sí, ni es su mejor marca y no le alcanzó para el récord de la competencia, el cual está en su poder desde el pasado año, cuando el 5 de junio, en el mismo escenario pasó la meta en 12.71. Pero es su registro más sobresaliente de la temporada.

Además, la mantiene en el entorno de sus tiempos topes, mostrándose con estabilidad entre su cota más alta y los 12.80.

También fue una prueba contundente de su proceso de puesta en forma de cara a los ya cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Téngase en cuenta que en la V Confrontación Nacional, el 6 y 7 de mayo últimos, la mayabequense se había impuesto, con 12.90.

A ella la volvió escoltar la guantanamera Lisyanet Ruiz, ahora con 12.99, muy cerca del 12.96 con la que entró detrás de Robles a inicio de este mes.

Aunque lejos de sus marcas, el discóbolo Mario Díaz dejó atrás el discreto disparo de 58,73 metros que lo excluyó de los primeros ocho competidores en la cita de apertura de la Liga de Diamante, el sábado anterior, en Shanghái.

Hoy su disco voló hasta los 63,65, en su tercer envío, tras dos intentos, también más allá de los 60 metros.

Lo que sí contrastó con la progresión que venía tejiendo fue el tercer puesto en los 1500 metros del camagüeyano Hansel Abreu.

Hace solo 14 días, en la Confrontación Nacional, firmó su marca personal en 3:46.18 minutos. Sin embargo, en esta Copa Cuba quedó en 4:08.8, detrás del duelo habanero de Maher Mahroos (4:03.2) y Yadipson Cabrial (4:03.6).

En los 10000 metros no hubo sorpresa, Francisco Estévez ganó con crono por debajo de los 30 minutos (29:49.3); en los 110 con vallas venció el capitalino Yovani Canuet (13.94 segundos); Livan Torres, de Cienfuegos, dominó la pértiga, con marca personal de 5,31 metros; Andy Hechavarria el triple (16.77 metros), y el artemiseño Edel Borundarena la jabalina, con 78.62 metros.

En el femenino, Alejandra Mesa marco 56.23 metros, para el primer lugar en el lanzamiento del disco, y la villaclareña Ariday Ruiz venció en la jabalina, con 48.07 metros.

Este viernes concluye la justa atlética y al día siguiente se celebrará, en la ciudad china de Xiamen, la segunda parada de la Liga de Diamante. Alli estará la discóbola cubana Silinda Morales, medallista de bronce en el pasado Campeonato Mundial, en una lid en la que se han alistado varias de las principales especialistas del orbe. (Tomado de Jit)