Realizan santacrueños Festival Ambiental por la Conservación de las Tortugas Marinas

Santa Cruz del Sur, 22 may.- El Festival Ambiental por la Conservación de las Tortugas Marinas se realizó este jueves en el parque central de la ciudad cabecera santacruceña, sitio donde el evento ha tenido lugar durante 13 años consecutivos. El que contó con la presencia de escolares, educadores, padres, directivos de la Empresa de Flora y Fauna Provincial y homólogos en la demarcación santacruceña.

Durante el evento se premiaron a estudiantes ganadores de las escuelas primarias Ignacio Agramonte, José Martí y Carlos Manuel de Céspedes, la institución educativa de enseñanza especial Tania La Guerrillera y la secundaria básica Camilo Cienfuegos, en las modalidades de dibujo, cuento, maqueta y juego didáctico.

Luego en la categoría de adultos se reconoció en artesanía a María Isabel del Pino La Fuente, trabajadora de la tienda Panamericana, perteneciente al complejo CIMEX. Mientras que en cuento, poesía y juego didáctico fueron premiadas las educadoras Odalmis Miranda Oquendo, Yaima Liza García y Liudmila Hernández Hernández. Por su parte en pintura la ganadora resultó la instructora de arte Orisel Martínez García.

El día tres de junio Día Mundial del Medio Ambiente se reconocerán a los escolares de Santa Cruz del Sur triunfadores del concurso a nivel de escuelas auspiciado por el Proyecto Internacional Mi Costa. Las premiaciones están previstas efectuarse en área del Parque Central de la sureña ciudad.