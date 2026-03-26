jueves, marzo 26, 2026
Lo último:
AgriculturaAgricultura UrbanaAgroecologíaAlimentosCamagüeyCultivos VariosEconomíaEconomía y SociedadMinisterio de la AgriculturaProducción de alimentos

Sembradas en Camagüey más de tres mil hectáreas de cultivos varios

Editor Web Radio Santa Cruz

Camagüey, 26 mar.- Más de tres mil doscientas hectáreas de tierra fueron sembradas en este municipio en el transcurso de la campaña de frío, que concluyó el 28 de febrero pasado.

Datos ofrecidos por la Delegación de la Agricultura en el territorio precisan que ese volumen representa más del 93% del planificado, en lo que influyó la limitación con los combustibles.

En el incumplimiento incidió específicamente la Empresa Pecuaria Triángulo Tres, la cual cerró la etapa invernal muy por debajo de lo proyectado para el período septiembre-febrero.

Sobre el comportamiento de los cultivos seleccionados se precisó que la afectación estuvo centrada en la yuca, principalmente, pues los compromisos relacionados con el plátano y el boniato fueron superados.

Con respecto a las hortalizas y condimentos frescos el municipio de Camagüey logra un área de 21 metros cuadrados por habitante. Se sumaron a la cosecha 14 nuevos patios y una unidad productiva. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

También te puede gustar

Reconocen aporte de camagüeyanos a objetivos económicos (+Fotos)

Editor Web Radio Santa Cruz

Semana Mundial sobre consumo de sal: reto sanitario para Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz

Cuba entre 1.700 expositores en Feria de Turismo de Buenos Aires

Editor Web Radio Santa Cruz