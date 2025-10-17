Sección sindical de Lácteos Caribe santacruceño debaten Anteproyecto del Código de Trabajo

Santa Cruz del Sur, 16 oct.- Los trabajadores de la sección sindical de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Lácteos Caribe de Santa Cruz del Sur realizaron la consulta del Anteproyecto del Código de Trabajo, documento con el que se pretende regir la vida laboral en Cuba, en beneficio de los trabajadores.

En la reunión se aclararon dudas sobre solicitud de licencia para cuidado de un familiar o viaje al exterior, el derecho del empleado a reclamar ante el órgano de justicia laboral de base, el comité de expertos y tribunal con la debida representación legal.

Quedó explicado,según establece la nueva norma jurídica, que para efectuar cambio de labor fuera o dentro del organismo o entidad tiene que el obrero dar su consentimiento. Así procederá cuando la administración solicite sus servicios fuera de la jornada laboral.

Yaquelín Chaviano Alba, secretaria del Buró del Sindicato de la Alimentaria y Pesca, en declaraciones para Radio Santa Cruz informó se han desarrollado ocho reuniones en la organización gremial del sector con un 80 por ciento de asistencia de los afiliados.

Se ha puesto de manifiesto en esos espacios el interés de los presentes por conocer al detalle las novedades del anteproyecto del Código de Trabajo. En el proceso de consulta los sindicalizados han expresado incluso satisfacción, aseveró la funcionaria, por los cambios que para bien se reflejan en los decretos y normas jurídicas a aprobar.