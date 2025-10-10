Santacruceños efectúan acto municipal de ingreso de escolares a Organización de Pioneros

Santa Cruz del Sur, 9 oct.- El salto de emociones resultó significativo la mañana de este miércoles en el acto municipal de ingreso de 140 escolares de primer grado a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), encuentro efectuado en el área aledaña al Parque Central de la ciudad cabecera santacruceña con imágenes del Che y Camilo.

Este ocho de octubre en que inició la jornada ideológica dedicada al Señor de la Vanguardia y el Guerrillero Heroico en el aniversario 66 de su desaparición física y 58 de su caída en combate en tierra boliviana, en igual orden, los padres colocaron a los pequeños el atributo azul convirtiéndose en pioneros Moncadistas.

Los entusiastas y nuevos integrantes del Movimiento de Exploradores de las instituciones educativas Carlos Manuel de Céspedes, José Martí e Ignacio Agramonte, guiados por Alejandro David Aguilar Lugones, refirieron en alta voz la consiga que los identifica en la que está presente Martí y Fidel y el compromiso de ser pioneros comunistas como el Che.

En las palabras de clausura de la jornada matutina Elva Yuliet Pérez Freire, subdirectora de trabajo preventivo de la Dirección General de Educación de Santa Cruz del Sur exhortó a los recién iniciados en la Organización de Pioneros José Martí a ser honestos, laboriosos, exigentes y responsables.