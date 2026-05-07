Santa Cruz del Sur trabaja para cumplir Programa Económico y Social de Gobierno en 2026

En la XXVII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular se conocieron los resultados del plan de la economía y la ejecución del presupuesto en el primer trimestre, con un cumplimiento superior al 79 por ciento de lo planificado.

El municipio de Santa Cruz del Sur impulsa acciones para dar cumplimiento al Programa Económico y Social de Gobierno en 2026, según informó Araelia García Rojas, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), durante la XXVII Sesión Ordinaria del Órgano, correspondiente al XVIII Período de Mandatos.

En el informe presentado se detallaron los resultados del plan de la economía y la ejecución del presupuesto durante el primer trimestre del actual calendario. Estos temas han sido debatidos previamente en reuniones del Consejo de Administración Municipal (CAM) y en evaluaciones de los consejos de dirección de entidades presupuestadas y empresas del territorio.

Para la etapa se planificó una cifra superior a los 75 millones 694 mil pesos, de los cuales se ejecutó algo más del 79 por ciento. Ante este resultado, las autoridades señalaron la necesidad de dar un seguimiento exigente a los ingresos cedidos, los participativos, la inejecución de gastos y las transferencias directas.

En la sesión quedó puntualizado que, para avanzar en el Programa Económico y Social de Gobierno durante el presente año, es necesario implementar varias acciones: disminuir el déficit presupuestario con mayor apoyo de los órganos globales de la economía, actuar con eficiencia en el cobro de multas por vía de apremio, y cumplir con la campaña de siembra y las contrataciones, entre otras medidas.

Por Raúl Reyes Rodríguez