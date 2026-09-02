Proyecto camagüeyano «Mis manos pueden» abre convocatoria para jóvenes discapacitados

Camagüey, 1ro. sep.- La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC) ha lanzado una nueva convocatoria de su innovador proyecto de inclusión social “Mis Manos Pueden”, esta iniciativa busca transformar la vida de jóvenes con discapacidad intelectual, ofreciéndoles una oportunidad real de inserción laboral y desarrollo personal.

No se trata solo de un programa de formación; es un puente hacia la autonomía y la dignidad, un espacio donde el talento y la voluntad demuestran que las capacidades van mucho más allá de cualquier diagnóstico.

Según informa la página oficial OHCC en Facebook la convocatoria está dirigida a jóvenes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, que presenten una discapacidad intelectual, Síndrome de Down, Autismo o Retardo en su categoría leve. Para ser parte de este proyecto, los aspirantes deben saber leer y escribir, y poseer facilidad para la comunicación.

Agrega la nota que los padres o tutores de los interesados deben presentarse en los Centros de Rehabilitación de sus áreas de salud para realizar el proceso de prematrícula, dando así el primer paso hacia una nueva etapa de crecimiento y aprendizaje.

Una vez dentro, los jóvenes se sumergen en un completo programa de talleres de habilidades prácticas diseñados para prepararlos para el mundo laboral. Las áreas de formación son diversas y cuidadosamente seleccionadas, abarcando desde jardinería e informática, hasta recepción, fotografía, arqueología, archivos y patrimonio.

Esta variedad no solo busca dotarlos de oficios concretos, sino también descubrir y potenciar sus talentos individuales, permitiéndoles encontrar un espacio donde puedan sentirse útiles y valorados.

“Mis Manos Pueden” demuestra que la inclusión no es una palabra vacía, sino una acción concreta que transforma vidas y enriquece a toda la comunidad. Al brindar herramientas para un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y laboral, el proyecto no solo beneficia a los jóvenes, sino que también educa a la sociedad sobre el valor de la diversidad.

Esta nueva convocatoria es, por tanto, una puerta abierta a la esperanza y una invitación a no dejar pasar la oportunidad de construir un futuro más justo e inclusivo para todos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)