Sobresalen cubanos en V Abierto de Ajedrez en Panamá

Panamá, 1ro. sep.- De acuerdo con el comunicado de la federación local de la disciplina, Miranda totalizó siete puntos en las nueve rondas disputadas por el sistema Suizo y quedó detrás del argentino Andrés Carlos Obregón, ganador con 7,5 unidades; y del colombiano Sergio Barrientos, segundo también con siete puntos, pero favorecido por el desempate.

La actuación de la mayor de las Antillas incluyó además al Maestro FIDE (MF) Jean Marco Cruz, quien protagonizó uno de los desempeños más destacados al finalizar quinto con 6,5 puntos, por delante de varios jugadores de mayor rating internacional.

El Maestro Internacional (MI) Michel Alejandro Díaz ocupó el sexto puesto con seis unidades, mientras el GM Ermes Espinosa Veloz terminó séptimo, igualmente con seis puntos.

La presencia cubana en las posiciones de vanguardia confirmó el peso de la escuela ajedrecística de la isla en un certamen que contó con representantes de Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Panamá.

También entre las féminas destacó Cuba con la Gran Maestra (GM) Maritza Arribas, mientras la Maestra FIDE (WFM) Karen Gutiérrez integró igualmente la representación de la nación caribeña.

El torneo se desarrolló del 25 al 30 de agosto en el Salón Aurora del Hotel Torres de Alba, en esta capital, bajo organización de la Federación Panameña de Ajedrez y con validez para el Elo internacional de la FIDE.

La competencia utilizó un ritmo clásico de 90 minutos para cada jugador, con incremento de 30 segundos por movimiento.