Cuba inicia curso escolar pese a bloqueo recrudecido

La Habana, 1ro. sep.- Más de 1,4 millones de estudiantes de todos los niveles educativos regresarán hoy a las aulas en Cuba, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

El nuevo ciclo lectivo movilizará a más de 135 mil docentes en la enseñanza general, mientras el sistema deportivo incorporará a 13 mil 350 alumnos en las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar.

De acuerdo con la ministra de Educación, Naima Trujillo, este inicio de curso representa un esfuerzo extraordinario de la nación dadas las circunstancias actuales.

Trujillo ratificó la decisión de mantener la modalidad presencial y ajustó los formatos a las realidades de cada provincia y centro docente.

Durante su intervención en el programa Mesa Redonda, la titular reconoció que el sector asume con claridad el impacto de la crisis energética y la falta de suministros sobre la comunidad educativa.

Subrayó que la asistencia presencial resulta irrenunciable, ya que la interacción entre estudiantes y docentes constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral en la niñez y la adolescencia.

Una de las novedades del ciclo es la implementación de la «zona educativa», un modelo diseñado para optimizar los recursos humanos y materiales en cada territorio.

La estrategia trasciende la simple reorganización administrativa y busca articular con mayor eficiencia los medios de distintos niveles educativos, lo que permite combinar escuelas primarias, secundarias y universitarias en un mismo espacio mediante horarios escalonados.

En este nuevo periodo lectivo, la cobertura docente figura entre los desafíos más apremiantes.

La ministra reconoció las brechas en este ámbito, pero destacó la incorporación de estudiantes universitarios y profesionales jubilados para reforzar las aulas.

La escasez de uniformes escolares constituye otra dificultad, derivada de los apagones en las plantas textiles y los obstáculos para importar materias primas.

En este sentido, la titular solicitó flexibilidad y garantizó que la asistencia se dirigirá primero a los estudiantes en mayor situación de vulnerabilidad.

¿Quién sabe si este curso histórico 2026-2027 terminará resultando un ejemplo para el mundo?, reflexionó la ministra en el programa televisivo, quien convocó a la transparencia, la creatividad y el esfuerzo colectivo para enfrentar las limitaciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)