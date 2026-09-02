Sector de la salud santacruceño inicia curso escolar en el Hospital Municipal

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- El acto de inicio del curso escolar 2026-2027 este primer día de septiembre se efectuó en el Hospital Municipal Docente José Espiridon Santiesteban Báez de esta localidad, al que asistieron profesores, estudiantes de enfermería y medicina, acompañados de sus padres y otros familiares.

El alumno de primer año de la carrera de Medicina Jesús Cora Castellanos, dió a conocer los compromisos de los jóvenes que se inician en la Educación Médica Superior en la institución hospitalaria, entre los que mencionó la disciplina, la ética, el respeto a profesores y directivos y a dar el paso al frente donde el sector los necesite.

Luego varios de los educandos presentes firmaron los compromisos señalados en los que está el paciente en el centro de los servicios. De ahí que la dedicación a ellos esté presente desde el estudio y los recorridos a realizar por las salas del centro en compañía de los profesionales que les impartirán las materias.

El Doctor Yasmani Daniel Céspedes, director del Hospital José Espiridon Santiesteban Báez de Santa Cruz del Sur, dió la bienvenida al grupo numeroso de alumnos. Les deseo el cumplimiento de sus objetivos con esfuerzo, constancia, talento y estudio.

El acto estuvo presidido por dirigentes del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la Provincia, Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité de la Organización Política en la demarcación, funcionarios de la Asamblea del Poder Popular y la Salud Pública.