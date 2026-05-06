Salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras agrava el déficit eléctrico: afectación en horario pico superará los 1600 MW

La avería en la caldera de la central de Matanzas, sumada a otras unidades fuera de servicio, elevará la afectación a 1680 MW en la demanda máxima de la noche. El servicio se mantuvo afectado durante toda la jornada anterior.

La salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras durante la mañana de este martes agravó aún más el déficit de generación eléctrica en Cuba. Según el parte de la Unión Eléctrica (UNE), la avería en la caldera de la central matancera deja fuera de servicio 140 MW justo en el momento de mayor demanda.

Para el horario pico de este martes, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) será de apenas 1600 MW, mientras que la demanda máxima alcanzará los 3250 MW. El déficit previsto es de 1650 MW, aunque la UNE estima que la afectación podría llegar a 1680 MW en ese período.

El día anterior, la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1578 MW a las 7:20 de la noche, superior a lo planificado debido a una demanda mayor al pronóstico. El servicio se mantuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo toda la madrugada.

Estado actual del SEN

A las 6:30 de la mañana de este martes, la disponibilidad era de 1690 MW, frente a una demanda de 2700 MW, lo que ya representaba 1060 MW afectados. En el horario de la media jornada se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Se reportan averías en la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez (Santiago de Cuba), la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez (Cienfuegos) y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba).

Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel (Artemisa), la unidad 6 de la CTE Renté (Santiago de Cuba) y la unidad 5 de la CTE Nuevitas (Camagüey).

Además, existen limitaciones en la generación térmica que suman 477 MW fuera de servicio.

Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 50 MW, un alivio insuficiente frente a la salida de la Guiteras.

Generación solar

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3273 MWh, con 641 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente renovable, un aporte que no logra compensar el déficit térmico.

De mantenerse las condiciones previstas, la UNE pronostica una afectación de 1680 MW en el horario de máxima demanda de esta noche.