Medicina Natural y Tradicional: tres cítricos para aliviar la gripe y el resfriado

Limón, naranja agria y naranja dulce son recomendados por la Farmacopea Vegetal Caribeña para tratar fiebre, dolor de cabeza y tos. Infusiones, decocciones y zumos naturales, una alternativa casera desde lo natural.

El limón, la naranja agria y la naranja dulce no solo son imprescindibles en la cocina cubana. También forman parte del arsenal natural contra la gripe, el resfriado y sus síntomas más comunes: fiebre, dolor de cabeza y tos.

Así lo reconoce la tercera edición de la Farmacopea Vegetal Caribeña, que respalda el uso medicinal de estos tres cítricos, todos pertenecientes al género Citrus, originario del Asia tropical y subtropical.

Limón (Citrus × aurantiifolia)

Oriundo del sudeste asiático y traído a Europa en tiempos de las Cruzadas, el limón se emplea tradicionalmente para aliviar la gripe, el resfriado, el dolor de cabeza y la fiebre.

Para su preparación se pueden usar las hojas o la corteza del fruto. Con seis cucharadas de hojas troceadas o seis cucharaditas de corteza rallada por cada litro de agua se elabora una decocción (hervir cinco minutos en recipiente tapado) o una infusión (verter agua hirviendo sobre el material vegetal y tapar). Tras enfriar unos minutos y filtrar, se bebe una taza (250 ml) cuatro veces al día.

Naranja agria (Citrus × aurantium)

Este híbrido del sudeste asiático llegó a la península ibérica con la invasión musulmana y después pasó a América. Contra la gripe, el resfriado y el dolor de cabeza se recomienda una decocción o infusión con tres o cinco hojas tiernas en medio litro de agua: una taza tres veces al día.

Para bajar la fiebre, se prepara una decocción con una o dos cucharaditas de corteza rallada en una taza de agua, hirviendo cinco minutos en recipiente tapado. Se enfría, se filtra y se bebe una taza, también tres veces al día.

Naranja dulce (Citrus × sinensis)

Originaria de India, Pakistán, Vietnam y el sureste de China, la naranja dulce también combate la gripe, el resfriado, el dolor de cabeza y la fiebre. Con cuatro cucharadas de hojas troceadas o cuatro cucharaditas de corteza rallada por litro de agua se prepara decocción o infusión, y se consumen dos o tres tazas al día.

El zumo, otra opción sencilla

Además de estas formulaciones, la Farmacopea recomienda beber el zumo natural de un fruto de cualquiera de las tres especies, dos veces al día. También resulta útil para aliviar la tos.

Así, limón, naranja agria y naranja dulce se convierten en opciones accesibles para enfrentar un “catarro malo” y cuidar la salud… desde lo natural.

Por Johann Perdomo Delgado