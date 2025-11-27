Rusia no hará concesiones en su postura respecto a Ucrania

«Damos la bienvenida a los esfuerzos de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para buscar soluciones razonables. Diversas redacciones de este plan son un momento de negociación», subrayó el alto diplomático este miércoles a la prensa.

No se puede hablar de ningún tipo de concesiones, de retroceder en nuestra postura en lo que se refiere a detalles clave para resolver las tareas que tenemos, incluida la operación militar especial, aseveró.

El vicecanciller recordó que la postura de Rusia es consecutiva desde el principio. «Tiene que ver con diferentes aspectos de la situación actual y se centra en las causas de la crisis, a las que nos enfrentamos desde hace mucho», aseguró.

Riabkov dijo que «diversos elementos de Anchorage son concesiones de por sí», algo que ya dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. «En esto nos basaremos cuando comprobemos, estudiemos y abordemos la versión que está sobre la mesa o que esté sobre la mesa», añadió. (Tomado de Prensa Latina)