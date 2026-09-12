Abre en Cuba convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Nacional

La Habana, 12 sep.- La nueva edición del fondo, presentada la víspera en la sede del Icaic, beneficiará proyectos en las modalidades de Ópera Prima (Ficción y Documental) y Posproducción de Cortometrajes (Ficción, Animación y Documental), informó el medio Cubavisión Internacional sobre la conferencia de prensa.

El fondo cuenta con 108 millones de pesos destinados a esta convocatoria: 90 millones para los proyectos de ópera prima y 18 millones para los de posproducción.

Esta cifra casi duplica los 58 millones asignados en la anterior edición, subrayó Cubavisión Internacional.

Desde su creación en 2019, el FFCC ha asignado más de 170 millones de pesos, lo que ha permitido la realización de unas 30 películas y 15 guiones.

Durante sus siete ediciones previas, ha premiado más de un centenar de proyectos de realizadores de todo el país.

Alexis Triana, presidente de la institución auspiciadora, subrayó la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento del fondo más allá del presupuesto estatal.

Al tiempo, aseguró que “hoy tenemos los presupuestos necesarios para respaldar esta convocatoria”, replicó el medio cubano.

Triana insistió en la importancia de continuar implementando soluciones que abaraten los costos de producción, como el uso de vehículos eléctricos y fuentes de energía renovable.

Por su parte, Reynier Rodríguez, jefe del Departamento del FFCC, confirmó que el Comité de Selección estará integrado por guionistas, productores y directores de amplia trayectoria, y adelantó que los resultados se darán a conocer en febrero del próximo año.

Pueden aplicar los creadores inscritos en el Registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico, así como los Colectivos de Creación reconocidos.