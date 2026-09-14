Operan de catarata con éxito en Holguín a paciente pediátrico

Holguín, 14 sep .- Un equipo multidisciplinario del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, de Holguín, realizó con éxito una operación de catarata al adolescente Carlos Luis Cabrera Sánchez, de 15 años, quien vive con Diabetes Mellitus tipo 1.

La cirugía se practicó este viernes en el ojo izquierdo del joven, luego de la recuperación del derecho intervenido tres meses antes, bajo la conducción de la doctora Tania Fernández Domínguez, del Centro Oftalmológico Territorial de Holguín, reseña la página web de la institución asistencial.

En la intervención participaron anestesistas, endocrinólogos, oftalmólogos y enfermeros, con el objetivo de garantizar la estabilidad metabólica del paciente durante la cirugía y en su posoperatorio inmediato, refiere la publicación.

La misma fuente precisa que el menor evoluciona favorablemente, como muestra de los esfuerzos del sistema de salud pública cubano dirigidos a asegurar los servicios a poblaciones vulnerables en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y de la crisis energética que afecta al país.

Desde hace 10 años, el pediátrico holguinero, en colaboración con el Centro Oftalmológico, desarrolla un programa de cirugías complejas en niños que anteriormente debían trasladarse a La Habana para su intervención y recuperación.

Ese proyecto ha beneficiado desde entonces a más de 170 pacientes, quienes acceden de forma universal y gratuita al servicio, a pesar de las limitaciones de insumos, equipamiento y material gastable.

La catarata es una enfermedad oftalmológica que provoca la opacidad parcial o total del cristalino y ocasiona la dispersión de la luz y la carencia de enfoque en la retina, lo cual genera imágenes difusas.

Se le considera la causa más común de la ceguera y, de no ser tratada a tiempo, interfiere negativamente en la calidad de vida de los enfermos. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)