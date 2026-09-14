Ratifican técnicos azucareros apoyo a medidas de carácter económico

La Habana, 14 sep.- El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) reiteró su convicción de que la experiencia de sus miembros desde la base pueden hacer más eficiente y sostenible al sector, con la aplicación de las 176 medidas oficiales de carácter económico.

Por esa razón, aprobó un Plan de aseguramiento Político, ante los complejos momentos que enfrenta el país, por efecto de la guerra generalizada del gobierno de Estados Unidos, que incluye la prohibición de importar combustible y que daña sobremanera a la sociedad en su conjunto.Eduardo Lamadrid Martínez, presidente de la organización, detalló a la Agencia Cubana de Noticias las iniciativas en ese sentido, entre las cuales figura el fortalecimiento del funcionamiento de sus Órganos de Base y de las filiales provinciales en las empresas azucareras, de apoyo y en las unidades productoras.

Subrayó la necesidad de mantener una estrecha vinculación y relación de trabajo con la dirección de coordinación del Grupo Azucarero AZCUBA en su territorio, donde deben participar activamente en las tareas indicadas y en sus consejos de dirección.

Los principales directivos del ejecutivo nacional y las filiales provinciales deben actuar en los recorridos que convoquen las tres comisiones de AZCUBA (Oriente, Centro y Occidente) para contribuir al análisis del cumplimiento de los ejes temáticos y las medidas con incidencias en el sector cañero azucarero, añadió.

Insistió en la necesidad de que asistan a los consejos técnicos asesores del grupo azucarero y de sus sistema empresarial, además de organizar, de de común acuerdo con la dirección administrativa, el sindicato y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Talleres e Intercambios Técnicos para analizar las causas y condiciones que puedan frenar el cumplimiento de las medidas; y proponer soluciones a los problemas para lograr las transformaciones económicas y sociales aprobadas.

Es imprescindible, continuó, el incremento de las acciones en todos los niveles de la estructura de la asociación relacionadas con la estimulación y reconocimiento de los técnicos y entidades con resultados destacados en el cumplimiento de la disciplina tecnológica y las buenas prácticas agroindustriales; al igual que su divulgación por diferentes medios.

Para Lamadrid Martínez, hay que fortalecer las acciones del extensionismo agrario con el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, las empresas azucareras, y evaluar de conjunto con otras organizaciones la marcha de las transformaciones económicas y sociales en el sector.

El Comité Ejecutivo Nacional de la ATAC considera que las transformaciones económicas y sociales conciben profundos cambios y necesitan la participación de todos sin excepción, esa es la única manera para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, propiciando que cada cual aporte lo mejor de sí, consideró.

La ATAC es una asociación científica técnica, que arribará en enero próximo al centenario de su constitución; está integrada por personas afiliadas de forma voluntaria, profesionales de nivel superior, investigadores, técnicos medios, jubilados y técnicos empíricos de prestigio reconocidos, que contribuyen al desarrollo de entidades y, relacionadas con el sector agroindustrial cañero azucarero, AZCUBA y al Ministerio de la Agricultura. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)