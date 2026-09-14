Brics en India hacen historia a 20 años de cooperación institucional

En la reunión de los Estados miembros, sus altos representantes como el primer ministro indio, Narendra Modi, en calidad de anfitrión, y los presidentes Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, Ciril Ramaphosa de Sudáfrica y Massoud Pezheskian de Irán, entre otros, realizaron un balance de los logros conjuntos del bloque.

Abordaron la orientación política, significativa para continuar el impulso de la asociación de los Brics.

En ese contexto, India buscó dar continuidad a la labor de las presidencias anteriores, centrándose al mismo tiempo en el lema de su propio mandato: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad.

Bajo esa guía y el principio de la humanidad ante todo, las autoridades indias defendieron su objetivo de lograr que la cooperación de los Brics sea más práctica, esté orientada al futuro y responda a las prioridades de los pueblos. La sesión de los países miembros, bajo el lema Gobernanza mundial inclusiva y fortalecimiento del multilateralismo, coincidió también con el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, por lo que resultó un marco idóneo para debatir sobre el papel de las economías emergentes y en desarrollo en un orden mundial cambiante.

Allí, los participantes expusieron sus respectivas perspectivas nacionales, pero existió una amplia convergencia sobre la necesidad de fortalecer el multilateralismo y de lograr que las instituciones de gobernanza global sean más representativas, inclusivas, eficaces y capaces de responder a las realidades actuales.

Los líderes reiteraron su apoyo a una reforma integral de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad para que otorgue mayor representación a los países en desarrollo, así como a la reforma de la arquitectura financiera internacional para dar una voz más fuerte a naciones y al Sur Global.

El debate reafirmó los fundamentos de la cooperación de los Brics, basados en el respeto mutuo, la igualdad, la solidaridad, la apertura, la inclusión y el consenso, abordando las diferencias mediante el diálogo y las consultas.

Similar enfoque marcó el intercambio de opiniones sobre la situación geopolítica, con análisis sobre el impacto de los conflictos en curso y las incertidumbres económicas, subrayando la importancia del diálogo, la diplomacia y la resolución pacífica de las diferencias.

En su intervención, Modi destacó la importancia de fortalecer la voz del Sur Global y de reformar la gobernanza mundial para hacerla más representativa, inclusiva y adaptada a las realidades contemporáneas.

Hizo hincapié en la necesidad de que los Brics mantengan su enfoque en la cooperación práctica y en resultados orientados al desarrollo que mejoren la vida de los pueblos.

El jefe de Gobiero indio presentó cuatro iniciativas específicas de colaboración como elaborar una hoja de ruta para la reforma de la gobernanza global y establecer una red de apoyo de emergencia para ayudar a la gente de mar en situaciones de peligro en todo el mundo.

Propuso, además, apoyo a la negociación para el Sur Global, destinada a desarrollar las capacidades de funcionarios y jóvenes profesionales de dicha región, mejorando sus competencias y habilidades en ámbitos nuevos y emergentes, como la tecnología y la elaboración de normas globales.

Momento crucial resultó la adopción de una clara Declaración de los Líderes de los Brics de Nueva Delhi, que establece, sin ambages, prioridades compartidas, compromiso y la orientación futura de la cooperación del grupo.

Su aprobación demostró que los miembros del bloque son capaces de fomentar y alcanzar consensos en cuestiones de importancia mundial y que ese espíritu de colaboración y cooperación entre los miembros es clave en la motivación y el incremento de la confianza hacia el funcionamiento del grupo.

Asimismo, la cumbre dejó más de 50 resultados prácticos enmarcados en los cuatro pilares resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad, lo cual da una idea de los logros alcanzados en relación con dichas prioridades.

La sólida participación en la cumbre, incluida la de representantes de los 10 países socios e invitados especiales, reflejó la importancia que se otorga a los Brics, su creciente interacción con el mundo en desarrollo y el Sur Global, y la confianza depositada en la presidencia de India. (Tomado de Prensa Latina)