Delegado de circunscripción de Santa Cruz del Sur cumple dignamente la tarea

Ernesto Navaja Ramos, presidente de la Asociación de Combatientes en el municipio, lleva más de dos décadas como delegado del Poder Popular en la circunscripción 70 del Consejo Popular Norte. Atiende quejas sobre agua y desechos sólidos, y destaca el apoyo incondicional del pueblo en los encuentros “Mi Barrio por la Patria”.

Ernesto Navaja Ramos lleva más de dos décadas cumpliendo la tarea de delegado en la circunscripción número 70 del Poder Popular, estructurada en el Consejo Popular Norte de Santa Cruz del Sur, encomienda que desarrolla dignamente a favor del electorado que representa.

“Para llevar adelante el quehacer tiene que existir unidad entre todos los factores de la comunidad. Es un compromiso no solo con el pueblo —recalcó—, también con la obra social construida por la Revolución Cubana”. Deviene, ante todo, mayor responsabilidad y deseo de hacer más al cumplirse el 13 de agosto el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, consideró.

Destacó que en los encuentros efectuados en “Mi Barrio por la Patria” se ha apreciado cómo, a través de las voluntarias firmas, las personas demuestran el apoyo incondicional a la Cuba libre y soberana y a sus máximos dirigentes. “Respuesta muy importante ante el genocida bloqueo imperialista y las continuas amenazas de Donald Trump”, afirmó.

Durante los despachos como delegado, Navaja Ramos —quien también es presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en Santa Cruz del Sur— recibe del electorado quejas y planteamientos relacionados con el abasto de agua potable y la recogida de desechos sólidos. “Nunca faltan las soluciones con alternativas, por duros que sean los tiempos recrudecidos por la guerra económica”, detalló.

Por Raúl Reyes Rodríguez