Frente a los tipos de asfixia y endurecimiento económico, Cuba alza la bandera de la tenacidad

anta Cruz del Sur, 8 jun.- Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han construido una política de asfixia cada vez más brutal contra la isla, pero tropiezan una y otra vez con el pueblo de Fidel y Raúl. “Comeremos raíces si es preciso, como hicieron los vietnamitas. No habrá rendición”, sentencia el autor.

Han construido varios tipos de asfixia y endurecimiento económico contra Cuba los sucesivos gobiernos del norte, cada día más brutales. Tropiezan los testarudos una y otra vez con el pueblo de Fidel y Raúl, que alza la bandera de la tenacidad con una sola estrella, esa que ilumina y mata invasores.

Se les llena la cabeza de malas ideas a Donald Trump, Marco Rubio y a otros cientos de venenosos reptiles del imperio, pensando qué olla de presión inventar o qué tipo de arma psicológica poner en funcionamiento que logre ablandar la tenacidad de los que en esta nación caribeña no van a suplicar nunca clemencia y sí mostrar siempre resistencia invencible.

Pobres diablos los de la Casa Blanca, dueños de un infierno que por mucha leña que alimenten sus llamas internas no pueden ni podrán con la fomentada unidad construida en todos los barrios de la Mayor de las Antillas. “Comeremos raíces si es preciso, como lo hicieron los vietnamitas en su momento, hasta derrocar al yanqui invasor. Este pueblo no dará chance a los que quieren convertirlo en esclavo de azote”, afirma el texto.

La realidad que viven los cubanos no es desconocida para nadie en el mundo. Muchos movimientos de solidaridad piden el cese del cerco imperialista. Es cierto: Cuba no está sola. Aquí se guapea fuerte sin renunciar a lo levantado a fuerza de sangre, vidas y heroísmo.

Trump seguirá apretando, sin embargo, pierde el tiempo con los hijos del Lugarteniente General Antonio Maceo. No habrá rendición. (Imagen tomada de Internet)